Переработку мусора в Подмосковье планируют стимулировать с помощью налоговых льгот

"Данной статьей предлагается установить налоговую льготу в виде освобождения от налога на имущество юридических лиц сроком на 10 лет для комплексов по переработке отходов. Основной целью принятия данного закона является сохранение тарифов для населения на приемлемом уровне, а также формирование единого стандарта в данной отрасли по переработке отходов", - представила документ замминистра экономики и финансов области Екатерина Зиновьева.

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Власти Московской области намерены освободить от налога на имущество предприятия, на балансе которых есть комплексы по переработке коммунальных отходов. Соответствующий законопроект парламент региона принял в первом чтении в четверг.

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Из сопроводительных материалов к законопроекту следует, что предприятия смогут использовать льготу для снижения тарифа на вывоз мусора или для увеличения инвестиционной составляющей. В итоге это должно сдержать увеличение стоимости услуги для населения или сократить срок окупаемости комплексов по переработки отходов (КПО).

Ранее сообщалось, что новая инфраструктура по обращению с отходами в области будет включать 13 мусоросортировочных комплексов, 12 КПО и четыре мусоросжигательных завода (МСЗ). Совокупный объем инвестиций в эту схему министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин оценивал в 160 млрд рублей. Так, стоимость четырех МСЗ - порядка 120 млрд, всех КПО - около 30 млрд.

Согласно актуальному проекту схемы обращения с мусором в Подмосковье, новая инфраструктура обращения с отходами и раздельный сбор мусора, предусмотренный в регионе с 2019 года, позволят снизить объем вывозимого на свалки обоасти собственного мусора с 68% в 2019 году до 17% в 2030 году. Доля переработанных отходов за этот период должна вырасти с 32% до 54%. Планы по созданию инфраструктуры в Подмосковье были озвучены в 2017-2018 годах, сейчас эта работа ведется в рамках нацпроекта "Экология".