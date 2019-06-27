День молодежи отпразднуют в 55 парках Подмосковья

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи, пройдут в 55 парках Московской области. Об этом ТАСС сообщил в четверг министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

"Мероприятия, посвященные Дню молодежи, пройдут в 55 парках культуры и отдыха Московской области. На мероприятиях ожидается более 70 тыс. человек", - сказал Хайкин.

Как добавили в пресс-службе министерства, наибольшее количество мероприятий пройдет в выходные.

Так, в Богородском округе в Ногинском городском парке 29 июня пройдет молодежный флешмоб "Спортивное утро", конкурс граффити, а также фестиваль электронной музыки. Для гостей городского парка в Шаховской подготовили молодежные квесты, соревнования по армрестлингу, турнир по шашкам и праздничную дискотеку. В парке "Мечта", расположенном в Наро-Фоминском городском округе, 30 июня пройдет фестиваль "Жара", в рамках которого планируется провести праздник Холи - гости смогут обсыпать друг друга цветными красками.

В Клинском городском парке культуры и отдыха "Сестрорецкий" в субботу днем пройдут соревнования по экстремальным видам спорта и уличной гимнастике, а вечером гости смогут посмотреть на выступление местных команд КВН. Программу Дня молодежи в Одинцовском парке культуры и отдыха откроют игры по пляжному волейболу, а вечером гости смогут принять участие в музыкально-развлекательных мероприятиях.

День молодежи был учрежден в СССР 7 февраля 1958 года и отмечался ежегодно в последнее воскресенье июня. С 1993 года его празднуют 27 июня.