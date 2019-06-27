Стоимость ЖКУ в Подмосковье подорожает с июля в среднем на 5,3% за год

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Рост стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для населения Московской области с 1 июля 2019 года по сравнению с тарифами июля 2018 года составит в среднем 5,3%. В этой динамике помимо ежегодной индексации цен на ЖКУ учтено произошедшее в январе повышение стоимости услуг, вызванное ростом НДС, сообщила в четверг председатель комитета по ценам и тарифам региона Мария Пичугина.

"Суммарный рост платы за коммунальные услуги, исходя из средней платежки на 54 кв. м [и три человека в семье] в Московской области в июле 2019 года против июля 2018 года составил [в среднем] 5,3%. Из них наибольший вклад в рост внесла электроэнергия (рост 5%), а также вода, в затратах на поставку которой большую долю занимает электроэнергия", - сказала она, выступая в Московской областной думе.

Также на суммарном росте тарифов сказалось включение в категорию коммунальных услуг вывоза твердых бытовых отходов. Это обеспечило плюс 321 рубль к среднестатистической платежке за месяц. Тем не менее вывоз мусора занимает всего 6% от стоимости платежной квитанции среднестатистической квартиры в Московской области, по словам Пичугиной. Самые дорогостоящие составляющие платежки в Подмосковье - отопление (33%) и горячее водоснабжение (24%).

Согласно презентации к ее выступлению, стоимость коммунальных услуг в месяц для семьи из трех человек в квартире 54 кв. м во второй половине 2019 года составит 6792 рубля, в 2018 году она была 6039 рублей, а к 2020 году может вырасти до 7094 рубля.

Пичугина отметила, что чаще всего комитет получает жалобы по теме отопления, потому что это самая существенная часть платежной квитанции. Однако в первом квартале 2019 года был временный всплеск обращений по поводу вывоза коммунальных отходов, потому что прежде эта услуга не была вынесена отдельно.