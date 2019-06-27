Власти Подмосковья опубликовали список мест установки комплексов фотовидеофиксации

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области опубликовало на сайте ведомства полный список мест установки стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства.

"В рамках поручений президента РФ Владимира Путина Минтранс области опубликовал полный список мест установки комплексов. Стационарные комплексы отмечены на интерактивной карте, которая доступна для пользователей с момента введения системы в 2017 году. Для удобства автомобилистов опубликован также список передвижных комплексов, которые могут менять место дислокации. Мобильные комплексы хорошо заметны на дороге - на машинах есть соответствующая символика", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.

Всего на территории Подмосковья действуют свыше 1,2 тыс. стационарных и 200 передвижных комплексов фотовидеофиксации.

В пресс-службе ведомства добавили, что за пять месяцев текущего года на дорогах региона отмечается снижение основных показателей аварийности. Так, количество ДТП сократилось на 8%, или 152 происшествий, количество погибших и раненых снизилось на 7%, или на 19 человек и на 12%, или на 287 человек соответственно.

В среду во время заседания Госсовета, посвященного развитию сети автодорог и организации дорожного движения, президент России Владимир Путин заявил, что прятать камеры на опасных участках автодорог недопустимо. Он подчеркнул, что цели установки таких камер - снизить аварийность и травматизм на дорогах и повысить дисциплину водителей, а не оштрафовать их.