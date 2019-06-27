Московская облдума поддержала кандидатов в почетные жители Подмосковья

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Московская областная дума на заседании в четверг поддержала ходатайство о присвоении бывшему тренеру российской сборной по гандболу Владимиру Максимову и главе АО "Тактическое ракетное вооружение" Борису Обносову звания почетных жителей Подмосковья.

"В Московскую областную думу <...> 24 июня поступили ходатайства о присвоении почетного звания почетный гражданин Московской области Максимову Владимиру, главному тренеру команды "Чеховские медведи" и Обносову Борису, генеральному директору АО "Тактическое ракетное вооружение", - сообщил председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.

По итогам голосования депутаты подмосковного парламента поддержали оба ходатайства. Окончательное решение о присвоении звания почетного гражданина выносит губернатор Московской области, это подтверждается его постановлением.