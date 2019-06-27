Особую экономическую зону "Исток" в Подмосковье планируют увеличить почти в пять раз

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Власти Московской области планируют увеличить площадь особой экономической зоны (ОЭЗ) "Исток" на 230 га в 2020 году, об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Особая экономическая зона "Исток" городского округа Фрязино может увеличить свою площадь и распространиться на индустриальный парк городского округа Домодедово <...> На сегодняшний день территория ОЭЗ во Фрязино составляет 60 га, после расширения она будет увеличена почти на 230 га", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что расширить особую экономическую зону планируется в следующем году. На территории новой площадки предполагается расположить пищевой и промышленные предприятия, распределительные центры, выставочные и общественно-деловые объекты.

По словам зампредседателя правительства Подмосковья Вадима Хромова, в настоящее время на территории ОЭЗ действует 17 резидентов и создано свыше 300 рабочих мест.

"Уже сейчас есть заявки от четырех предприятий, которые хотели бы стать резидентами особой экономической зоны после расширения. После локализации они могут создать более 300 рабочих мест <...> У зоны очень большой потенциал и существенный спрос на размещение от потенциальных резидентов. Расширение за счет индустриального парка Вельяминово, расположенного в городском округа Домодедово, позволит привлечь существенный объем новых инвестиций и создать несколько тысяч рабочих мест в ближайшем будущем", - процитировали в сообщении Хромова.