Более 20 поездов различных направлений задержаны в районе станции Сходня под Москвой

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Более 20 поездов различных направлений задержано на Октябрьской железной дороги в районе станции Сходня под Москвой по техническим причинам. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На станции Сходня из-за неисправности устройства сигнализации, централизации и блокировки станции задержано 11 пригородных электропоездов и 12 поездов дальнего следования",- сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящий момент организация движения ведется по телефонной связи, проводятся ремонтные работы.