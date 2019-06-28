Движение поездов по Ленинградскому направлению в Подмосковье восстановят после 14:00

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Движение поездов по Ленинградскому направлению Октябрьской железной дороги, где из-за кражи оборудования в пятницу отменены несколько поездов, остальные следуют с опозданием, планируют восстановить после 14:00. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В настоящее время принимаются все меры для восстановления функционирования железнодорожной инфраструктуры. Возобновить в полном объеме движение поездов планируется после 14:00", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Октябрьской железной дороге (ОЖД) эту информацию ТАСС не подтвердили.

В Минтрансе Подмосковья сообщили, что предприятие "Мострансавто" запустило около 30 компенсационных автобусов от станции "Сходня" Октябрьской железной дороги. Они курсируют на участках Клин - Москва, Солнечногорск - Москва, Химки - Москва. По данным ведомства, ГИБДД Московской области и Москвы помогают организовывать беспрепятственное движение для проезда общественного транспорта.

В пятницу в районе станции Сходня произошел сбой в движении поездов из-за хищения более 1,5 тыс. м кабеля. По данным ОЖД на 12:00, было задержано 43 поезда дальнего следования от 6 минут до 3 часов и шесть поездов "Сапсан" отправлением из Москвы на время от 19 до 30 минут. Электрички в сторону Москвы идут с опозданием от 40 минут до двух с половиной часов, из Москвы - от 20 минут до двух с половиной часов, еще восемь пригородных поездов отменены, двум сократили маршрут.