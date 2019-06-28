Откачивающие воду станции установят на подтопленных участках Подмосковья в ближайшее время

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Власти Московской области намерены в ближайшее время установить перекачивающие воду станции на подтопленных из-за продолжительного дождя участках, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"28 июня в связи с экстремальным количеством выпавших осадков губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексею Гержику и министру жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгению Хромушину в кратчайшие сроки обеспечить установку мобильных перекачивающих станций на всех участках подтопления", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о подтоплении участка Лобненского шоссе в районе пересечения с Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе на подъезде к терминалу B аэропорта. Пробка к этому месту в сторону Шереметьево по Лобненскому шоссе достигала нескольких километров.

ГИБДД перекрыло движение транспорта в этом месте, "Мострансавто" и столичный "Мосгортранс" скорректировали маршруты автобусов. Пресс-служба Шереметьево попросила автомобилистов объезжать участок, а пассажиров пользоваться аэроэкспрессом и межтерминальным переходом.