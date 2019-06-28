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Движение электричек по Ленинградскому направлению в Подмосковье ввели в график

Движение переведено в штатный режим и работает по расписанию

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Железнодорожники восстановили движение по расписанию пригородных поездов по Ленинградскому направлению Октябрьской железной дороги. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Движение по четырем главным путям Октябрьской железной дороги восстановлено. На железнодорожных путях приняты все меры для восстановления инфраструктуры. Движение поездов пригородного сообщения переведено в штатный режим и работает по расписанию", - говорится в сообщении.

Информацию о поездах дальнего следования в министерстве не уточнили.

В пятницу в районе станции Сходня произошел сбой в движении поездов из-за хищения более 1,5 тыс. м кабеля. По данным Октябрьской железной дорог на 12:00, было задержано 43 поезда дальнего следования от 6 минут до 3 часов и шесть поездов "Сапсан" отправлением из Москвы на время от 19 до 30 минут. Электрички в сторону Москвы шли с опозданием от 40 минут до двух с половиной часов, из Москвы - от 20 минут до двух с половиной часов, еще восемь пригородных поездов были отменены, двум сократили маршрут.

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