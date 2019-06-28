Власти Подмосковья обещают ликвидировать самые проблемные подтопления за несколько часов

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Власти Московской области направили перекачивающие станции в места самых серьезных подтоплений. Техника позволит их ликвидировать в течение нескольких часов, сообщили в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"Колонна техники подмосковной аварийно-восстановительной службы выдвинулась к местам подтопления. В самых проблемных местах, подвергшихся подтоплению, будут развернуты мобильные перекачивающие станции мощностью от 50 до 1000 куб. м/ч, что позволит в течение нескольких часов ликвидировать подтопления", - процитировали в пресс-службе министра ЖКХ Подмосковья Евгения Хромушина.

На месте подтопления у Шереметьево сейчас работают дорожные и коммунальные службы региона, а также технические службы аэропорта, рассказал в свою очередь министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. Его процитировала пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. По словам министра, к настоящему моменту откачено более 2 тыс. куб. м воды.

Ранее сообщалось, что в городском округе Химки Московской области из-за продолжительного дождя был подтоплен участок Лобненского шоссе в районе пересечения с Авиационной улицей на подъезде к терминалу B аэропорта Шереметьево. Пробка к этому месту в сторону Шереметьево по Лобненскому шоссе достигала нескольких километров.

ГИБДД перекрыло движение транспорта в этом месте, "Мострансавто" и столичный "Мосгортранс" скорректировали маршруты автобусов. Пресс-служба Шереметьево попросила автомобилистов объезжать участок, а пассажиров пользоваться аэроэкспрессом и межтерминальным переходом. К ликвидации подтопления подключился столичный "Мосводосток". Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал, чтобы Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры и Министерство жилищно-коммунального хозяйства срочно привезли на участки подтопления мобильные перекачивающие станции.