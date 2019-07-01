Фонд ЖКХ выделит 1,1 млрд рублей Подмосковью для переселения граждан из аварийного жилья

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрил заявку на предоставление Подмосковью финансовой поддержки в размере свыше 1,1 млрд рублей для реализации программы переселения граждан из аварийного жилья, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

"Правление государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" одобрило заявку Московской области на предоставление финансовой поддержки на реализацию этапа 2019-2020 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Согласно заявке, Московская область получит из средств Фонда ЖКХ 1,11 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Подмосковье в рамках софинансирования предоставит свыше 410 млн рублей. Средства будут направлены на переселение более 1,3 тыс. человек из 568 аварийных жилых домов.

В пресс-службе добавили, что в текущем году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Подмосковье планируется расселить порядка 5,6 тыс. кв. м аварийного фонда. Всего в 2019 году планируется расселить около 3,2 тыс. жителей из 1258 аварийных жилых помещений. Расселяемая площадь составляет почти 49 тыс. кв. м.

С 2008 по 2006 год Московской области для реализации программ переселения граждан из аварийного жилья из средств Фонда ЖКХ было выделено свыше 6,2 млрд рублей. В порядке софинансирования регион добавил 9,13 млрд рублей. Эти средства были направлены на переселение свыше 22,7 тыс. человек из более чем девяти тысяч аварийных жилых помещений площадью 359,6 тыс. кв. м.

С 2013 года за счет средств регионального бюджета в Подмосковье расселено более 18 тыс. жителей. Еще столько же переедут в новое жилье в течение четырех лет. В рамках нацпроекта с участием федерального софинансирования в 2019-2025 годах планируется переселить 7,8 тыс. человек.