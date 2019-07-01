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Дождь, гроза и ветер ожидаются в ближайшие часы в Подмосковье

Порывы ветра могут достигать 17 м/с

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Дождь с грозой и сильным ветром ожидается в ближайшие часы в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области в понедельник.

"Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в ближайшие два часа и с сохранением до конца понедельника на территории Московской области ожидается гроза с дождем, усиление ветра порывами 12-17 м/с", - сообщили в ведомстве.

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