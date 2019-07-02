Обеспеченность жителей Подмосковья качественной питьевой водой к концу года достигнет 95%

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 2 июля. /ТАСС/. Власти Московской области к концу 2019 года планируют обеспечить качественной питьевой водой 95% жителей региона, об этом во вторник в ходе заседания правительства Московской области сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин.

"Наш план на 2018 год был 94%, но, к сожалению, ряд муниципальных образований - Дмитровский, Пушкинский, Воскресенский - программу не завершили, поэтому сегодня мы вышли на 92,3%, но при этом я доложу, что все работы сегодня идут по графику, и мы планируем, что на 95% в конце этого года мы выходим", - сказал Хромушин.

Как отмечается в презентации к выступлению министра, к 2024 году обеспечить качественной питьевой водой планируется 99% жителей Московской области.

"Если в 2018 году мы в прямую приблизились к цифре 1,5 млн человек, обеспеченных чистой питьевой водой <...> В этом году мы перейдем цифру в 1,6 млн человек благодаря строительству водозаборных узлов, подключения восточной водопроводной системы и подключения к сетям "Мосводоканала", - добавил Хромушин.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в регионе создано порядка 320 водозаборных узлов (ВЗУ). "Мы мониторим через центр управления региона качество воды. Если где-то происходят сбои, то они носят скорее технический характер, и здесь главы территорий должны внимательно следить за обращениями граждан", - сказал Воробьев.