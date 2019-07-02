{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Услуга заключения аренды земли в Подмосковье стала доступна в электронном виде

Для получения услуги можно обратиться в МФЦ, где клиенту предоставят электронную подпись

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Договор аренды земли в Московской области теперь можно заключить в электронной форме, с середины июля услуга будет доступна во всех МФЦ Подмосковья, сообщила во вторник пресс-служба Министерства имущественных отношений региона.

"В Подмосковье заключен первый договор по аренде земли полностью в электронной форме. Во взаимодействии Минмособлимущества с Московским областным БТИ, ГКУ МО "МФЦ" и администрацией Балашихи реализована возможность заключения электронной сделки через МФЦ с выдачей усиленной электронно-цифровой подписи. Это первый случай предоставления госуслуги с последующей государственной регистрацией права в электронном виде в рамках единого непрерывного процесса", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Подмосковья Владислава Когана.

Отмечается, что впоследствии возможность заключения договоров в электронном виде планируется внедрить для оказания всех государственных услуг по земельным участкам.

В пресс-службе уточнили, что сейчас для получения услуги можно обратиться в любой МФЦ, где клиенту будет предоставлена электронная подпись. После заключения сделки документ отправляют на государственную регистрацию, которая занимает два рабочих дня. Начиная с середины июля электронный договор об аренде земли можно будет заключить во всех МФЦ Московской области.

Теги
Россия
Жители Подмосковья с начала года сдали на переработку 230 т непригодной техники
Больше всего электронных отходов сдали образовательные учреждения
Читать полностью