Услуга заключения аренды земли в Подмосковье стала доступна в электронном виде

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Договор аренды земли в Московской области теперь можно заключить в электронной форме, с середины июля услуга будет доступна во всех МФЦ Подмосковья, сообщила во вторник пресс-служба Министерства имущественных отношений региона.

"В Подмосковье заключен первый договор по аренде земли полностью в электронной форме. Во взаимодействии Минмособлимущества с Московским областным БТИ, ГКУ МО "МФЦ" и администрацией Балашихи реализована возможность заключения электронной сделки через МФЦ с выдачей усиленной электронно-цифровой подписи. Это первый случай предоставления госуслуги с последующей государственной регистрацией права в электронном виде в рамках единого непрерывного процесса", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Подмосковья Владислава Когана.

Отмечается, что впоследствии возможность заключения договоров в электронном виде планируется внедрить для оказания всех государственных услуг по земельным участкам.

В пресс-службе уточнили, что сейчас для получения услуги можно обратиться в любой МФЦ, где клиенту будет предоставлена электронная подпись. После заключения сделки документ отправляют на государственную регистрацию, которая занимает два рабочих дня. Начиная с середины июля электронный договор об аренде земли можно будет заключить во всех МФЦ Московской области.