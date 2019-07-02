Минэкологии Подмосковья оштрафовало предприятие в Щелкове за загрязнение водных объектов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области оштрафовало на 208 тыс. рублей предприятие оптовой торговли бумагой и картоном в городском округе Щелково. Организация сбрасывала неочищенные воды в протекающий рядом ручей, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Инспекторы эконадзора вынесли постановления о назначении административного наказания в отношении ООО "Профснабтара", которое занимается оптовой торговлей бумагой и картоном в деревне Богослово городского округа Щелково <...> С территории общества ливневые, талые и дренажные воды сбрасываются без очистки в водоотводную канаву и далее - в ручей <...> По итогам рассмотрения материалов проверки на общество и его генерального директора наложены штрафы на общую сумму 208 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка выявила, что ООО "Профснабтара" арендует участок с двумя нежилыми помещениями и трансформаторной подстанцией. Рядом с указанным участком протекают ручьи, в один из которых и попадала загрязненная вода. Этот ручей является притоком реки Лашутки, которая впадает в реку Ворю и далее в Клязьму. Предприятие не имеет разрешения на пользование водным объектом.

В пресс-службе уточнили, что штрафы на организацию наложены после рассмотрения материалов расследования межрайонной природоохранной прокуратуры Московской области. На данный момент устранение нарушений находится на контроле ведомства.