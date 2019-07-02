Восточная система водоснабжения заработает в Подмосковье в июле

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 2 июля. /ТАСС/. Внедрение Восточной системы водоснабжения (ВСВ) завершится на территории Московской области в июле, работы по восстановлению системы были начаты в 2014 году. Об этом во вторник в ходе заседания регионального правительства сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин.

"Очень важно, что в 2019 году в этом июле мы полностью завершаем внедрение Восточной водопроводной системы. У нас остались Электроугли, Ногинск и врезка второй ветки Старой Купавны. В этом году мы полностью эту работу завершаем", - сказал Хромушин.

В беседе с журналистами министр отметил, что решение о строительстве системы было принято в 1987 году. Изначально ВСВ создавалась как резервная система водоснабжения на случай катастроф.

"Это полутораметровые трубы, которые идут из Владимирской области, более чем 200 скважин забирают воду из подземного горизонта. Идеальная вода по всем качественным параметрам - ее на надо чистить, не надо готовить <...> Мы начали в 2014 году работы по восстановлению этой системы", - добавил Хромушин.