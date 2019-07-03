Около 45 новых природных заказников планируют создать в Подмосковье к 2026 году

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Около 45 новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) планируют создать в Московской области к 2026 году, их общая площадь составит свыше 500 тыс. га. Об этом в среду сообщила пресс-служба Московской областной думы.

"С 2013 года в Подмосковье ведутся работы по разработке материалов, необходимых для организации и реорганизации особо охраняемых природных территорий Московской области с целью занесения сведений об ООПТ в государственный кадастр недвижимости <...> К 2026 году в Подмосковье намерены создать еще 45 новых областных ООПТ общей площадью более 500 тыс. га", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в Подмосковье существует около 250 ООПТ, из них свыше 160 - это государственные природные заказники, более 80 памятников природы и три прибрежные рекреационные зоны.

Ранее сообщалось, что Министерство экологии Московской области рассчитывает увеличить площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с 4,3% до 15,5% от территории региона к 2024 году в рамках национального проекта "Экология".