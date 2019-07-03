Власти Подмосковья оштрафовали одинцовское предприятие за свалку опасных отходов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области оштрафовало ООО "Алекс-Сервис", обслуживающее автотранспорт в деревне Папушево Одинцовского района, за свалку отходов на открытый грунт. Сумма штрафа составила 200 тыс. рублей, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"В ходе проверки деятельности предприятия было установлено, что работники ООО "Алекс-Сервис" сваливали на открытом грунте отработанные автопокрышки, узлы и агрегаты автомобилей, емкости с остатками горюче-смазочных материалов, которые относятся к отходам III класса опасности. Обнаружены также разливы ГСМ. По итогам административного расследования общество оштрафовано на 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что это уже второе нарушение природоохранного законодательства в районе за последний месяц. Так, ООО "Конверс" допустило аварийный сброс неочищенных сточных вод из коттеджного поселка Папушево на водосборную площадь реки Вяземки и было привлечено к административной ответственности. Тогда в ходе обследования специалисты Минэкологии обнаружили незаконно построенные коллекторы для сброса сточных вод в районе поселений Молоденово, Папушево и Горышкино. Были затампонированы 14 нелегальных водовыпусков, прекращена деятельность свинофермы в водоохранной зоне.