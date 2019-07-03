Строительство путепровода в Ступине начнется в 2020 году

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Строительство путепровода через железнодорожные пути между платформой "Малино" и платформой "341 км" начнется в городском округе Ступино в первом квартале следующего года, в среду сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Утвержден проект планировки территории (ППТ) для строительства участка автомобильной дороги "Панино-Малино" со строительством путепровода через железнодорожные пути Большого кольца МЖД между платформой "Малино" и платформой "341 км" в городском округе Ступино <...> Сроки начала строительства и ввода объекта в эксплуатацию будут определены после утверждения проектно-сметной документации. Планируемое начало строительства - первый квартал 2020 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что строительство путепровода создаст прямое сообщение между федеральными дорогами А-107 (Московское малое кольцо) и А-108 (Московское большое кольцо), а также между подмосковными Бронницами и Ступино. Помимо этого, путепровод оптимизирует условия движения в различных населенных пунктах городского округа, обеспечив транспортную связь вне зависимости от графика движения поездов.

Как отметили в пресс-службе, проект реализуется в рамках концессионного соглашения, которое было подписано в прошлом году между правительством Подмосковья и ООО "Ступинская платная дорога" (входит в ГК "Платная дорога"). Компания-концессионер финансирует, проектирует, строит и содержит новый дорожный объект в течение срока действия концессионного соглашения. В целях возврата вложенных инвестиций путепровод в этот период будет эксплуатироваться на платной основе. Срок концессионного соглашения - 25 лет и шесть месяцев.

Также в пресс-службе добавили, что объем инвестиций в проект составляет более 550 млн рублей.