В Подмосковье увеличат площадь природного заказника "Тесовский лес"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области планирует увеличить площадь заказника "Тесовский лес" в Можайском округе Подмосковья, где обитают редкие бабочки. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минэкологии региона.

"В Минэкологии подготовлен проект паспорта государственного природного заказника областного значения "Тесовский лес". Проектируемая ООПТ расположена в Можайском городском округе, изначально предполагалось, что площадь заказника составит 475 га, однако после обследования было решено увеличить ее до 517 га, включив в состав ООПТ ценные экосистемы. В границах ООПТ выявлено местообитание видов, занесенных в Красную книгу Московской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в заказнике обитают 90 видов позвоночных животных, в том числе четыре вида амфибий, один вид рептилий, 64 вида птиц и 21 вид млекопитающих. В том числе на территории ООПТ обитают лоси, кабаны и лисы.

Ранее сообщалось, что Министерство экологии Московской области рассчитывает увеличить площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с 4,3% до 15,5% от территории региона к 2024 году в рамках национального проекта "Экология".