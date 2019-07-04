Алексей Тимошин назначен новым врио главы Пушкинского района Подмосковья

В июне Басманный суд Москвы арестовал избранного в феврале 2019 года главу Пушкино Евгения Жиркова. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 25 июня депутаты района временно возложили полномочия главы муниципалитета на его заместителя Андрея Платонова. Жирков с 2014 года возглавлял городской округ Балашиха и покинул этот пост 27 июня 2017 года на фоне скандала вокруг местного мусорного полигона "Кучино".

Аналогичная история с отставками из-за подозрений во взятках произошла в весной в Лосино-Петровском городском округе. 19 мая по собственному желанию уволился глава этого муниципалитета Олег Фетюков. В тот же день в ГУ СК РФ по Московской области сообщили, что глава администрации Лосино-Петровского подозревается в получении взяток на сумму не менее 960 тыс. рублей. Возглавившие после него округ с 24 мая Николай Сущенко ушел в отставку 27 июня.