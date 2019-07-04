Алексей Тимошин назначен новым врио главы Пушкинского района Подмосковья

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Новым временно исполняющим обязанности главы Пушкинского района Московской области избран Алексей Тимошин. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Главного управления территориальной политики Подмосковья.
"3 июля решением совета депутатов Пушкинского муниципального района Московской области исполнение полномочий главы Пушкинского муниципального района возложено на заместителя главы администрации Пушкинского муниципального района Тимошина Алексея", - говорится в сообщении.
В июне Басманный суд Москвы арестовал избранного в феврале 2019 года главу Пушкино Евгения Жиркова. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 25 июня депутаты района временно возложили полномочия главы муниципалитета на его заместителя Андрея Платонова. Жирков с 2014 года возглавлял городской округ Балашиха и покинул этот пост 27 июня 2017 года на фоне скандала вокруг местного мусорного полигона "Кучино".
Аналогичная история с отставками из-за подозрений во взятках произошла в весной в Лосино-Петровском городском округе. 19 мая по собственному желанию уволился глава этого муниципалитета Олег Фетюков. В тот же день в ГУ СК РФ по Московской области сообщили, что глава администрации Лосино-Петровского подозревается в получении взяток на сумму не менее 960 тыс. рублей. Возглавившие после него округ с 24 мая Николай Сущенко ушел в отставку 27 июня.