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Ленинский район Подмосковья преобразуют в городской округ

Административным центром городского округа станет город Видное

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли в трех чтениях закон о преобразовании Ленинского района в городской округ, передает корреспондент ТАСС.

"В соответствии с законопроектом в границах Ленинского муниципального района формируется Ленинский городской округ. В рамках представленных полномочий <...> инициировано объединение территорий городских поселений Видное, Горки Ленинские, сельских поселений Булатниковское, Володарское, Молоковское, Развилковское, Совхоз имени Ленина", - сказал на заседании Мособлдумы глава Ленинского района Валерий Венцаль.

Согласно закону, административным центром Ленинского городского округа станет город Видное.

"Самое основное для территории Ленинского уже теперь городского округа - это сохранить и нарастить наши мощности по благоустройству, по проблемам и вопросам, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством <...> В ближайшее время будет представлена новая штатная структура, которая в перспективе будет управлять городским округом", - сказал журналистам Венцаль.

В Московской области в 2014 году стартовала муниципальная реформа. В ее рамках районы преобразуют в городские округа, что позволяет сократить аппарат чиновников и пополнить местный бюджет. По данным губернатора региона Андрея Воробьева, оптимизация позволяет экономить порядка 3,5 млрд рублей ежегодно.

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Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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