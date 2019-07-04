В Подмосковье родители новорожденных смогут получать деньги вместо подарочного набора

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Родители новорожденного ребенка в Московской области смогут выбирать между подарочным набором от правительства региона и денежной выплатой. Соответствующий закон приняли на заседании Московской областной думы в четверг сразу в трех чтениях, передает корреспондент ТАСС.

"В настоящее время законом установлена мера социальной поддержки в виде предоставления семьям с новорожденными детьми подарочного набора детских принадлежностей <...> Предлагается предусмотреть, что семьям с новорожденными детьми предоставляется подарочный набор или денежная выплата на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными детьми", - представила проект закона министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

По итогам голосования большинство депутатов поддержали нововведение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что размер этих выплат составит 20 тыс. рублей. Эта мера поддержки должна заработать с 1 сентября 2019 года.

Согласно материалам разработчиков законопроекта, появление альтернативы в качестве премии подарочному набору не приведет к росту расходов бюджета. Всего на поддержку семей заложено на 2019 год 585 млн рублей, на 2020 и 2021 годы - почти 1,2 млрд ежегодно.

Губернаторский подарок "Я родился в Подмосковье" будут вручать родителям всех новорожденных в областных медучреждениях с 1 сентября. В набор войдет более 50 предметов, среди них одежда на первый год жизни, предметы ухода для малыша и для мамы, подогреватель для детского питания и аптечка для новорожденного.