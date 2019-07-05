В Подмосковье задержан пенсионер МВД, обвиняемый в похищении человека

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Пенсионер МВД задержан в подмосковном Подольске по обвинению в похищении человека. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По данным следствия, 47-летний пенсионер органов МВД, находясь с потерпевшим в конфликтных отношениях на почве финансовых вопросов, приискал для совершения преступления людей, не будучи осведомленным, что это сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области, действовавшие в рамках оперативно-разыскных мероприятий", - сообщила Врадий.

По ее словам, обвиняемый за 500 тыс. рублей попросил похитить его 48-летнего знакомого и с помощью угроз и насилия заставить его подписать документы о том, что он якобы взял в долг 100 млн рублей у третьих лиц. Обвиняемый был задержан после того, как передал "исполнителям" деньги за похищение.

Ему предъявлено обвинение в организации похищения человека из корыстных побуждений с применением насилия, не доведенного до конца по независящим от него обстоятельствам. По ходатайству следствия суд арестовал обвиняемого.