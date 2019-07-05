Реабилитационный центр для детей с аутизмом создадут в Подмосковье к 2023 году

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют создать реабилитационный центр для детей с расстройствами аутистического спектра к 2023 году в городском округе Клин. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства - министр образования Подмосковья Ольга Забралова.

"Мы планируем к 2023 году в Клину создать областной реабилитационный центр для детей с расстройством аутистического спектра. Ежегодно он будет обслуживать 1,5 тыс. детей", - привели слова зампреда в ее пресс-службе.

Забралова добавила, что в 2020 году в Подмосковье создадут два региональных ресурсных центра для детей с аутизмом, их родителей и педагогов.

"Центры будут функционировать на базе уже существующих психолого-педагогических центров. В них совместными усилиями будет вестись работа с детьми и родителями, учитывая мнения каждого", - рассказала она.

Сейчас в регионе работают восемь ресурсных классов для детей с аутизмом, еще два откроются с 1 сентября 2019 года в Одинцово и Химках. А до конца 2020 года появятся еще десять таких классов. Забралова напомнила, что около 100 подмосковных педагогов, работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра, повышают свою квалификацию и получают дополнительное образование.