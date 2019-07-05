Власти Подмосковья планируют увеличить объем несырьевого экспорта на 10% к концу года

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 5 июля. /ТАСС/. Власти Московской области рассчитывают достичь увеличения показателя несырьевого экспорта в Подмосковье на 10% по итогу текущего года. Об этом журналистам в пятницу сообщил зампредседателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

"По итогу начала года рост экспорта сейчас к предыдущему году составляет 8%. Это существенная цифра. Если к концу года мы выйдем на 8-10%, то это уже будет очень хорошо", - добавил Хромов.

Хромов отметил, что основными задачами на ближайшие пять лет в регионе в сфере развития промышленности является повышение производительности труда, что будет способствовать росту экспорта.

Ранее Хромов сообщал, что несырьевой экспорт в Московской области по итогам 2018 года составил $6,9 млрд и вырос по отношению к 2017 году на $600 млн. В регионе поставлена задача увеличить к 2024 году этот показатель до $13 млрд.