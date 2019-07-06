Свыше 50 тыс. человек остались без горячей воды в Подмосковье из-за долгов за газ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Более 65 домов в Павшинской пойме в Красногорском городском округе Московской области остались без горячей воды с 4 июля из-за долгов физических и юридических лиц за газоснабжение. Как сообщила в субботу ТАСС глава городского округа Эльмира Хаймурзина, в зону отключения попали свыше 50 тыс. человек.

"Задолженность, просроченная котельной "Павшино" перед [компанией] "Газпром межрегионгаз Москва", на 1 июля 2019 года составила 47 млн рублей. В связи с долгом с 4 июля было отключено горячее водоснабжение в 68 из 84 домов микрорайона Павшинская Пойма, отключение затронуло более 50 тыс. жителей <...> Долг за газ сложился из задолженности как управляющих компаний, так и жителей <...> На понедельник запланирована встреча с руководством "Газпром межрегионгаз Москва" для выработки оперативных мер и скорейшего запуска котельной и восстановления горячего водоснабжения", - рассказала она.

Хаймурзина отметила, что из десяти управляющих компаний, обслуживающих Павшинскую пойму, у девяти есть задолженность перед котельной. Общая сумма на 5 июля составила 166,5 млн рублей.

"Есть задолженность жителей - собственников жилья: анализ платежей жителей только четырем управляющим компаниям говорит об их задолженности за потребленные ресурсы более 140 млн рублей <...> Много квартир сдается в аренду <...> Полноценное восстановление работы котельной невозможно без погашения долгов за коммунальные услуги жителями", - пояснила собеседница агентства.

Администрация, Госжилинспекция и Федеральная служба судебных приставов по Московской области вместе работают над сокращением задолженности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями, добавила Хаймурзина. В отношении некоторых из них проводятся проверки. В пятницу глава муниципалитета встретилась с председателями многоквартирных домов.

"Администрацией городского округа совместно с Госжилинспекцией Московской области ведется работа по сокращению задолженности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями. В отношении некоторых из них проводятся проверки правоохранительными органами", - сказала Хаймурзина.