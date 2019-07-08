На месте бывшего туберкулезного диспансера в Подольске создадут парк

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют создать парк на месте здания бывшего туберкулезного диспансера в городском округе Подольск. Об этом в понедельник сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"В Подольске необходимо снести старый туберкулезный диспансер. Сейчас он уже не работает. Здесь тоже в контексте благоустройства мы должны проделать соответствующую работу. Указание и главе, и профильным нашим службам - оказать максимальную поддержку, потому что на этом месте будет парк, где жители смогут проводить время комфортно и с удовольствием", - процитировали Воробьева в пресс-службе губернатора и правительства Московской области по итогам совещания с руководящим составом регионального правительства.

В текущем году власти Московской области планируют благоустроить 17 парков культуры и отдыха. Всего в 2019 году на реализацию программы по формированию современной комфортной городской среды в регионе предусмотрено около 12 млрд рублей, из них 6,4 млрд рублей выделено на проведение работ по благоустройству общественных пространств и парков.