Мособдума рассмотрит вопрос проведения электронного голосования на выборах в Подмосковье

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Московская областная дума рассмотрит вопрос проведения электронного голосования на выборах в регионе после результатов эксперимента по электронному голосованию в Москве. Об этом во вторник сообщил журналистам председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

"Технологии электронные с каждым годом развиваются, поэтому никакого сомнения нет, что в какой-то форме будет это, конечно, использовано. Выборы в заксобрание у нас через два года, поэтому к этому времени как раз уже будем иметь четкое понимание, как можно это сделать (провести электронное голосование - прим. ТАСС), насколько лучше, какие ошибки, если они будут, предусмотреть и не повторять. Эта практика в столице нашей родины в любом случае полезна, посмотрим, как она у них отработает. Может быть, действительно, как эксперимент в каком-нибудь из муниципальных образований рассмотрим", - сказал Брынцалов.

В 2019 году Московская областная дума провела 19 заседаний. С начала года областные депутаты приняли 172 закона, губернатором подписано 133 закона. За первое полугодие Мособлдумой было внесено в Госдуму две законодательные инициативы и одно обращение к правительству РФ.

Также Брынцалов рассказал, что в текущем году в Мособлдуму поступило более 1,7 тыс. обращений от жителей, из них 77% - через официальный сайт Мособлдумы. Наибольшее количество обращений касалось вопросов экономики, ЖКХ, социальной сферы.

На предстоящих выборах в столичный парламент в трех округах города - в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове - будет проведен эксперимент по электронному голосованию. Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.