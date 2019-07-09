Власти Подмосковья планируют увеличить число лагерей с дневным пребыванием в 2020 году

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Количество летних лагерей с дневным пребыванием планируют увеличить в следующем году в Подмосковье. Об этом во вторник сообщила первый заместитель председателя правительства - министр образования Подмосковья Ольга Забралова.

"За первую смену мы уже увидели, какой популярностью пользуются летние лагеря среди родителей. Будем работать над их увеличением в следующем году. Замечу, что по сравнению с 2018 годом площадок для проведения летнего отдыха на базе образовательных организаций стало на сотню больше. Сам формат очень удобен: можно быть уверенным, что ребенок находится в безопасности, узнает новую информацию и развивается со сверстниками", - процитировали в пресс-службе Забралову.

Она отметила, что в текущем году уже более 67 тыс. детей посетили первую смену летних лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций Подмосковья. Всего в этом году организовано свыше таких 1,1 тыс. лагерей.

По словам Забраловой, каждый подмосковный лагерь имеет профильное направление, среди которых спортивное, патриотическое, эколого-биологическое.