Жителям Красногорска включат горячую воду вечером 9 июля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Власти городского округа Красногорск договорились о возобновлении подачи газа на котельную муниципалитета, из-за долга которой было отключено горячее водоснабжение у более чем 50 тыс. жителей микрорайона Павшинская Пойма. Об этом сообщается на странице администрации округа в Facebook.

"Главе городского округа Эльмире Хаймурзиной удалось достичь договоренности с ООО "Газпром Межрегионгаз Москва" о возобновлении подачи газа в котельную "Павшино". Горячая вода у жителей микрорайона Павшинская Пойма появится уже вечером. Это стало возможно благодаря гарантиям администрации и лично руководителя округа. Они распространятся еще на пять котельных округа, которые также находились под угрозой отключения в связи с задолженностью", - говорится в сообщении.

10 июля в администрации округа состоится заседание штаба с представителями котельной, управляющих компаний, Государственной жилищной инспекции и прокуратуры, на котором будет обсуждаться, как ликвидировать задолженность за горячую воду жителей и управляющих компаний.

Ранее глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина сообщила ТАСС, что с 4 июля 68 из 84 домов микрорайона Павшинская Пойма в Красногорском городском округе отключили от горячей воды из-за долгов физических и юридических лиц. Размер долга обслуживающей их котельной за потребленный для нагрева воды газ перед "Газпром межрегионгаз Москва" на 1 июля 2019 года составил 47 млн рублей. В свою очередь из 10 управляющих компаний, работающих в Павшинской Пойме, девять накопили долг перед котельной.