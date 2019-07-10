Более 90 млн рублей выделено на обновление коррекционных школ Подмосковья

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Власти Московской области выделили более 90 млн рублей на обновление материально-технической базы 22 коррекционных школ региона, сообщила в среду пресс-служба первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

"В 2019 году будет обновлена материально-техническая база 22 коррекционных школ региона на сумму более 90 млн рублей. Каждая из заявленных школ получит по 4,2 млн рублей на обновление учебных кабинетов по технологии и других помещений с целью организации качественного доступного образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)", - приводятся в сообщении слова Забраловой.

В пресс-службе уточнили, что в учреждениях будут открыты новые мастерские агропромышленного профиля, цветоводства и декоративного садоводства, рабочего зеленого хозяйства. Также планируется приобрести оборудование психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, а также оборудование для дополнительного образования.

Обновление пройдет в рамках проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". В проект вошли учреждения в Балашихе, Дмитрове, Домодедове, Дубне, Егорьевске, Истре, Клину, Коломне, Королеве, Лобне, Люберцах, Мытищах, Ногинске, Одинцове, Раменском городском округе, Рузе, Сергиевом Посаде, Серпухове, Химках, Чехове, Щелково, Электростали.