Сертификаты на денежные премии вручили 300-балльникам ЕГЭ в Подмосковье

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сертификаты на денежные премии в размере 100 тыс. рублей трем выпускникам Подмосковья, получившим 300 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Также денежная премия будет предоставлена школьникам, набравшим максимальный балл по двум предметам, сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Андрей Воробьев вручил сертификаты на денежные премии выпускникам, получившим 300 баллов на едином госэкзамене - Георгию Савидову и Марку Рофину из Фрязина, Елизавете Поповой из Королева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2019 года школьники, набравшие высший балл на ЕГЭ по двум и более предметам, получат сертификаты на денежные премии в размере 100 тыс. рублей. Также премию в 100 тыс. рублей предоставят учителям, подготовившим стобалльников. На текущий момент по итогам экзаменов в регионе 483 стобалльника, в их числе 33 выпускника получили высший балл по двум и более предметам.

Всего в текущем году в Подмосковье ЕГЭ сдавали около 38 тыс. человек, из которых 34 тыс. являются выпускниками этого года.