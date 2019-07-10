Фестиваль крафтовых напитков и сыра "Бурый медведь" впервые пройдет в Подмосковье

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Первый фестиваль крафтовых напитков и сыра "Бурый медведь" состоится на территории усадьбы "Гребнево" в Щелкове 20 и 21 июля, сообщила в среду пресс-служба Министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

"Фестиваль крафтовых напитков и сыра "Бурый медведь" - это первое крупное мероприятие такой тематики на территории Московской области. Для проведения была выбрана уникальная площадка - архитектурно-парковый ансамбль "Усадьба Гребнево". Мероприятие пройдет 20 и 21 июля", - приводятся в сообщении слова министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова.

В пресс-службе уточнили, что в мероприятии примут участие порядка 50 российских сыроварен и фермерских хозяйств, а ожидаемое количество гостей - более 6 тыс. человек. Также на фестивале будет представлено более 60 видов авторских напитков от производителей Подмосковья и соседних регионов.

Кроме того, гости фестиваля смогут продегустировать и купить горячий шашлык, хот-доги, рульки, колбаски. Для детей будут работать батуты и аттракционы.

Открытие состоится в 13:00 мск, площадка будет работать все выходные до 22:00 мск.