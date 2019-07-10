Проекты архитектурных концепций развития пяти городов создадут в Подмосковье

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Пилотные проекты архитектурных концепций развития для Балашихи, Видного, Дубны, Яхромы и Хотькова разработают в Московской области до конца года, к работе привлекут экспертов Высшей школы экономики. Об этом в среду сообщила пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

"Пять пилотных концепций будут разработаны для городов Балашиха, Видное, Дубна, Яхрома и Хотьково. В них будут отражены как общие принципы развития городов разного типа, так и конкретные рекомендации для каждого города", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Московской области Александры Кузьминой.

Она отметила, что к разработке проектов привлечены эксперты в области урбанистики Высшей школы экономики. Работа над проектами уже началась.

В пресс-службе добавили, что в качестве пилотных были выбраны города, отражающие пять типологий градостроительной структуры, сложившейся под влиянием исторических, культурных, экономических и других особенностей. Также в пресс-службе комитета ТАСС рассказали, что концепции планируется разработать до конца текущего года.

"Пилотные проекты архитектурных концепций развития городов, по сути, станут образцом градостроительной документации нового поколения. Сегодня необходимо создание новых современных форм граддокументации, позволяющих получить качественный и конкретный результат. Это комплексная программа развития территорий, не ограничивающаяся только архитектурными решениями. В итоге, мы должны получить концепцию, в которой будут конкретные инструменты по преображению городов, сохранению их самобытности и раскрытию уникального потенциала", - добавила Кузьмина.

Разработка концепций проводится в рамках государственной программы Московской области "Архитектура и градостроительство Подмосковья", целью которой является переход городов к современным методам пространственного развития.