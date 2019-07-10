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Мособлдума предложила ограничить работу кафе с продажей алкоголя в многоквартирных домах

Депутаты планируют запретить продажу алкоголя в таких заведениях с 23:00 до 10:00

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы предложили закрывать после 23:00 точки общественного питания, где продаются спиртные напитки, в многоквартирных домах. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального парламента.

"Председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян привел данные, что в 11 субъектах страны выступили с инициативой, которой предлагается, чтобы регионы сами могли принимать решение об ограничении продажи алкогольной продукции. В настоящее время это регулируется федеральным законодательством <...> Парламентарий высказал позицию комитета, что точки общепита в многоквартирных домах, где продается алкоголь, должны быть закрыты с 23:00 до 10:00", - говорится в сообщении.

Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что от жителей региона поступают жалобы на нарушение общественного порядка в таких местах. Также он сообщил, что в настоящее время оборот розничной торговли в области составляет 2,4 трлн рублей. В Подмосковье насчитывается 16 тыс. точек общепита, 10 тыс. из которых имеют лицензию на продажу алкоголя.

Посаженников добавил, что в городах с населением менее 500 тыс. человек около 60-70% точек общепита располагаются на первых этажах многоквартирных домов.

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