Минэкологии Подмосковья оштрафовало компанию из Рузы за загрязнение почв

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области вынесло штраф за разлив опасных отходов компании-производителю растворимого кофе в Рузском округе, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Инспекторы эконадзора вынесли постановление о назначении административного наказания в отношении компании "Московская кофейня на паях", которой принадлежит земельный участок в поселке Тучково Рузского городского округа, <…> где произошел разлив мазута на площади 466 кв. м. Лабораторный анализ проб грунта выявил, что отходы относятся к III классу опасности для окружающей среды. Предприятие и его руководитель оштрафованы на общую сумму 170 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории предприятия находились две емкости с нефтепродуктами. Работники компании срезали одну из них, а во второй была нарушена герметизация. Это и привело к разливу отходов. Ущерб почвам составил более 120 тыс. рублей, эта сумму компания должна будет возместить.

В пресс-службе напомнили, что Минэкологии не впервые наказывает это кофейное предприятие. Ранее производителя оштрафовали за свалку производственных отходов на открытом грунте.