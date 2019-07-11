Более 50 участков подобрали под строительство гостиничных объектов в Подмосковье

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Власти Подмосковья подготовили каталог земельных участков для реализации проектов в сфере гостиничного бизнеса, для инвесторов подобрали свыше 50 территорий под гостиничное строительство. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций региона.

"Министерство инвестиций и инноваций Московской области совместно с Корпорацией развития Московской области разработало каталог земельных участков для реализации проектов по возведению гостиничных комплексов, организации баз отдыха и реставрации усадеб с последующим возведением на их территории туристических объектов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что всего в регионе подобрали 51 участок под гостиничное строительство.

"Наибольшее количество участков у нас подобрано для строительства гостиничных комплексов - 39. Это участки в Сергиевом Посаде, Коломне, Одинцовском и Дмитровском городских округах, Серпухове, Чехове, Зарайске, Павловском Посаде, городских округах Солнечногорск, Красногорск, Пушкинском и Талдомском районах. Это приоритетные локации, для развития которых правительством Московской области предусмотрены различных меры поддержки", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова.

В пресс-службе министерства ТАСС уточнили, что также четыре участка предназначены для баз отдыха, на восьми проведут реставрацию усадеб с возведением туристических объектов.

Хромов отметил, что также инвесторы могут воспользоваться налоговыми льготами на прибыль и имущество, частично компенсировать затраты на строительство инженерной инфраструктуры. Ключевыми критериями получения субсидии являются регистрация юридического лица на территории Подмосковья, соответствие гостиницы категории "три звезды и выше", создание не менее 20 номеров, инвестиции в возведение в сумме не менее 50 млн рублей, а также размещение в приоритетных локациях. Инвесторы могут компенсировать до 100% на подведение коммуникаций, но не более чем 80 млн рублей или 15% от общего объема затрат на строительство объекта.