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Пожар рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах

В Мытищах восстановили электроснабжение после пожара около ТЭЦ

В Министерстве энергетики региона отметили, что сбой мог произойти в результате тушения пожара
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Что известно о пожаре рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Город Мытищи был частично обесточен после возгорания газопровода около ТЭЦ-27 "Северная", к 15:00 электроснабжение восстановили. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

По состоянию на 15:00 мск, электроснабжение Мытищ было полностью восстановлено, сообщили в пресс-службе Минэнерго Подмосковья.

Ранее сообщалось, что город был частично обесточен. В Минэнерго региона отмечаи, что сбой мог произойти в результате тушения пожара.

 

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РоссияПожар рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах
Пожар рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах
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