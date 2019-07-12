Строительство путепровода в Реутове завершится в сентябре

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют досрочно завершить строительство путепровода в городском округе Реутов, дорожный объект будет сдан в сентябре. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"За последние шесть лет мы активно реализуем программу строительства путепроводов. В этом году сдадим два объекта, один из которых соединяет Реутов и Балашиху. Здесь будет проезжать около 30 тыс. автомобилей. Очень приятно, что строители добросовестно работают, в сентябре проект будет сдан, хотя по графику это должно было произойти в декабре. Мы встречались с жителями, они очень ждут этот путепровод. Уверен, что он разгрузит дорожную ситуацию в Реутове, Балашихе, микрорайоне Железнодорожный", - процитировали в пресс-службе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Отмечается, что путепровод будет иметь четыре полосы движения, а его протяженность составит 1,2 км.

Строительство дорожного объекта позволит ликвидировать одноуровневый железнодорожный переезд Горьковского направления железной дороги и обеспечить развитие для организации движения скоростных поездов. Также путепровод наладит транспортную связь между Носовихинским и Горьковским шоссе и микрорайонами городского округа Реутов.