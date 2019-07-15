Компанию "Тропарево" оштрафовали за загрязнение водоохранных зон в Подмосковье

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области оштрафовало компанию "Тропарево" в Можайском городском округе за загрязнение водоохранных зон, сумма наложенных штрафов составила 450 тыс. рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства.

"Инспекторы эконадзора вынесли два постановления о назначении административного наказания в отношении компании "Тропарево", которая занимается животноводством в Можайском городском округе <...> На компанию наложены административные штрафы на общую сумму 450 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как установили инспекторы, работники компании размещали отходы жизнедеятельности животных в водоохранных зонах притока первого порядка Москвы вблизи деревни Сельцы, а также реки Березовки возле деревни Маклаково. Также было установлено, что компания не подавала обязательных сведений о производственном экологическом контроле при эксплуатации котельных и дизельных генераторов.