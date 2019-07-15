В Ликино-Дулево начались инженерные изыскания под комплекс переработки мусора

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Геологи начали исследовать территорию в городском округе Ликино-Дулево Московской области, где предполагается создать один из комплексов по переработке отходов (КПО). Так в понедельник пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья объяснила работы на участке, которые местные жители могли принять за начало строительства объекта.

"Вопрос строительства КПО в городском округе Ликино-Дулево будет решаться только по результатам инженерных изысканий рассматриваемой территории и в рамках градостроительного законодательства России, в соответствии с утвержденным генпланом городского округа Ликино-Дулево и только после детального обсуждения с жителями. Инженерные изыскания проводятся геологами в настоящий момент. Лишь после этого может быть принято решение о строительстве КПО", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что участок, на котором идут изыскания, для возведения комплекса по переработке отходов по итогам переговоров с инвесторами предложили общественники, которые в мае 2018 года выступали против создания площадки складирования коммунального мусора неподалеку.

"Информирование жителей через СМИ и личные обсуждения с активистами не прекращались ни на минуту. С активистами две недели назад в доме правительства области была проведена очередная встреча. На ней достигнута договоренность, что строительство без проведения государственной экспертизы и проекта никто вести не будет, сперва проведут изыскания", - отмечается в сообщении.

По информации министерства, активисты смогут провести свои альтернативные изыскания.

Всего в Московской области планируется построить 12 КПО, три из них уже введены в эксплуатацию. Они должны стать частью новой системы обращения с мусором в регионе вместе с 13 мусоросортировочными комплексами и четырьмя мусоросжигательными заводами. Эти объекты помогут Подмосковью снизить долю вывозимых на свалки отходов с 68% в 2019 году до 17% в 2030 году, смягчить проблему нелегальных свалок и негативного влияния жизнедеятельности людей на окружающую среду.