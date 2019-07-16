В Жуковском задержаны мигранты по подозрению в краже кабеля на сумму более 1 млн рублей

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Мигранты из Средней Азии задержаны в Жуковском по подозрению в краже телефонного кабеля на сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС во вторник начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудники полиции ОМВД России по городу Жуковский задержали пятерых граждан одной из республик Средней Азии в возрасте от 20 до 28 лет, подозреваемых в совершении кражи. Они в ночное время на Туполевском шоссе проникли через канализационные люки в места прокладки телефонного кабеля связи, отрезали его специальным инструментом и при помощи лебедки вытащили на поверхность более 400 метров коммуникационного кабеля. После чего разрезали его на 45 кусков, погрузили в две автомашины и скрылись с места происшествия. Ущерб составил свыше миллиона рублей", - сказала Петрова.

По ее словам, полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, установили и задержали подозреваемых на ул. Праволинейная в момент перевозки похищенного имущества. Задержанные пояснили, что электропровод планировали сбыть в пункте приема цветного металла в Раменском районе.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

"В настоящий момент устанавливается причастность задержанных к совершению аналогичных эпизодов противоправной деятельности на территории города", - добавила Петрова.