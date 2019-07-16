Сенсорную музыкальную систему установили в подмосковном музее-заповеднике Чайковского

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Специалисты из Санкт-Петербурга смонтировали и установили звуковую скульптуру "Мелодия света" в подмосковном музее-заповеднике П. И. Чайковского, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

"Этот уникальный объект был разработан в Петербурге специально для музея-заповедника Петра Ильича Чайковского, и не имеет аналогов не только в России, но и в мире. Первые версии [пробные] подобного объекта находятся в Шанхайском музее науки и технологии (Китай) и музее оптики в Петербурге", - приводятся в сообщении слова автора идеи, дизайна, медиа художника Тараса Машталира.

В пресс-службе уточнили, что инсталляция состоит из вертикального двухметрового светодиодного стержня, напоминающего форму звуковой волны, и основания, оснащенного датчиками движения и высококачественной акустической системой. В мультимедийный объект интегрирована звуковая и светодиодная системы с набором сенсоров, считывающих перемещения и движения людей вокруг него.

"В зависимости от активности зрителей, скульптура воспроизводит уникальную звуковую гамму и цветовую палитру. Другими словами: зрители экспозиции и их активность около артефакта управляют аудио-визуальным пространством скульптуры, погружаясь в процесс взаимодействия с объектом и создавая коллективную и цельную музыкальную композицию. В музыкальную скульптуру уже загружены произведения Петра Ильича Чайковского", - отмечается в сообщении.