Памятник Ту-144 устанавливают в Жуковском

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Специалисты начали собирать памятник первому отечественному сверхзвуковому авиалайнеру Ту-144 в городе Жуковский Московской области. Его могут открыть в начале августа 2019 года.

"В четыре утра с территории Летно-исследовательского института им. Громова отбуксировали самолет. Крылья были предварительно отсоединены. Теперь предстоит финальный этап: присоединение крыльев к планеру", - рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта Жуковский.

В пресс-службе городского округа эту информацию подтвердили, добавив, что основные работы над памятником завершатся к концу этой - началу следующей недели. Открыть монумент предполагается к дню города Жуковский 17 августа или раньше - 7 августа.

Ранее сообщалось, что появилась инициатива создать музей истории авиации в Жуковском, ее поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Жители Жуковского, участники фонда "Легенды Авиации", администрация городского округа Жуковский, представители руководства центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского, а также региональное и местное отделения партии "Единая Россия" образовали инициативную группу. Ее участники решили, что сначала необходимо поставить памятник сверхзвуковому самолёту.

Сверхзвуковой Ту-144 первым в мире среди пассажирских самолетов совершил полет со скоростью 2,5 тыс. км/ч в конце 1968 года.