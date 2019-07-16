Вход в Серпуховский историко-художественный музей теперь можно оплатить картой "Стрелка"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Посетители Серпуховского историко-художественного музея теперь могут оплатить входной билет с помощью транспортной карты Подмосковья "Стрелка". Для оплаты карту необходимо приложить к терминалу, сообщила во вторник пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Картой "Стрелка" можно воспользоваться для оплаты посещения музея ГУАК МО "Серпуховский историко-художественный музей". Для оплаты посетителю будет достаточно приложить "Стрелку" к терминалу, расположенному в кассе. Данная инициатива разработана Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с АО "Расчетные решения" и комитетом по туризму региона", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что пока такой сервис работает в одном музее, в ближайшее время эту инициативу планируется распространить и на другие музеи Подмосковья.

Карта "Стрелка" есть у порядка 2,5 млн жителей, при этом ей ежедневно пользуются свыше 1 млн человек. Оплатить проезд "Стрелкой" можно на всех видах общественного транспорта Московской области: автобусы, маршрутки, трамваи, троллейбусы, а также записать разовый билет или абонемент для проезда на пригородных поездах. В настоящее время более 80% от всех поездок оплачивают безналичным способом.