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Более 30 учеников в Подмосковье получили 100 баллов по ЕГЭ по нескольким предметам

Всего по итогам ЕГЭ в Московской области 486 стобалльных результата

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Тридцать три школьника получили 100 баллов по ЕГЭ по нескольким предметам в Московской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба первого заместителя председателя правительства - министра образования региона Ольги Забраловой.

"В Подмосковье завершилась проверка результатов ЕГЭ. В 2019 году его писали 38 тыс. человек, из которых 34 тыс. - выпускники этого года. По итогам ЕГЭ в Подмосковье 486 стобалльных результата и 33 "мультистобалльника", - процитировали Забралову в сообщении.

Число учеников, набравших в сумме 220 баллов по трем предметам, в Московской области достигло 9,3 тыс. В 2018 году таких результатов было 8,1 тыс., по словам зампреда правительства.

Она отметила, что чаще всего высокие оценки (80 и больше баллов) дети получали по немецкому, английскому и французским языкам (48,5%, 45,9% и 31,0% соответственно). По русскому языку 80 баллов и выше удалось добиться в 29,3% случаев, по информатике - 22,4% и литературе - 21,7%.

"ЕГЭ прошел в штатном режиме, процедура была максимально прозрачной. На всех пунктах сдачи были установлены видеокамеры, для родителей и учеников работали "горячая линия", независимые предметные комиссии и ситуационный центр онлайн-наблюдения", - добавила Забралова. По ее словам, седующий этап экзаменов будет в сентябре, когда начнутся пересдачи.

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