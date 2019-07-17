Подмосковная усадьба Середниково признана объектом особой туристической привлекательности

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Подмосковную усадьбу Середниково включили во Всемирный список объектов особой туристической привлекательности. Об этом сообщил генеральный секретарь Евразийской организации экономического сотрудничества Владимир Пискурев на панельной дискуссии в подмосковной усадьбе Середниково в рамках Форума владельцев исторических усадеб.

"Для меня большая честь сделать сегодня объявление. В прошлую пятницу в Саудовской Аравии прошло заседание международного комитета по вопросам туристической привлекательности и устойчивого развития туризма. 48 стран проголосовало за включение усадьбы Середниково во Всемирный список объектов особой туристической привлекательности", - сказал он и вручил подтверждающий сертификат вице-премьеру Ольге Голодец и председателю Ассоциации владельцев исторических усадеб Михаилу Лермонтову.

Середниково (Мцыри-Спасское, XVII-XVIII вв.) - усадьба, с чертами эпохи расцвета русского классицизма. В 1770-х годах имением владел сенатор В. А. Всеволжский, тогда и был создан сохранившийся до наших дней архитектурный ансамбль. История усадьбы связана с именами таких деятелей, как Михаил Лермонтов и Петр Столыпин. После революции усадьба была национализирована.

В конце XX века она пришла в запустение и в 1995 году была передана в аренду "Национальному Лермонтовскому центру в Середниково", который возглавляет Михаил Лермонтов, председатель Ассоциации владельцев исторических усадеб. За минувшие годы на средства семьи Лермонтовых и под ее управлением были проведены масштабные работы.