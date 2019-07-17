Свыше 240 км новых тротуаров вдоль региональных дорог обустроят в Подмосковье

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют обустроить более 240 км новых тротуаров вдоль региональных дорог, работы проведут в 39 муниципалитетах до конца октября. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В Московской области для безопасного и комфортного передвижения пешеходов в этом году будет обустроено свыше 240 км новых тротуаров вдоль дорог регионального значения", - говорится в сообщении.

"Работы по устройству новых тротуаров запланировано выполнить в 39 муниципальных образованиях Подмосковья. Наибольший объем работ будет выполнен в городском округе Щелково, где обустроят 34,4 км тротуаров, в Дмитрове обустроят 33,6 км и в Коломенском городском округе - 22 км. Все новые тротуары вдоль региональных дорог будут обустроены внутри населенных пунктов", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Алексея Гержика.

В пресс-службе добавили, что устройство тротуаров проведут на 384 участках. Завершить работы в полном объеме планируется в октябре.

Ранее сообщалось, что общая стоимость проведения ремонтных работ дорожного покрытия в Подмосковье в текущем году составит 22 млрд рублей.